Худжамов: Хочеться побачити яскравий футбол, від якого будуть мурашки бігати по шкірі

Джерело - Чемпіон.
Яскравої гри у матчі Шахтар - Динамо очікувати не варто.
Так вважає колишній голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.
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"Хочеться побачити яскравий футбол, від якого будуть мурашки бігати по шкірі. Але я розумію, що двомісячна відсутність ігрової практики залишить свій відбиток. Поки класного футболу, мені здається, ми не побачимо.
Вважаю, що гандикап в турнірній таблиці дозволить Шахтарю грати спокійно навіть після такої перерви",- сказав Худжамов.