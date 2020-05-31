Худжамов: Хочеться побачити яскравий футбол, від якого будуть мурашки бігати по шкірі

Яскравої гри у матчі Шахтар - Динамо очікувати не варто.

Так вважає колишній голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.

Актуально: Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз

"Хочеться побачити яскравий футбол, від якого будуть мурашки бігати по шкірі. Але я розумію, що двомісячна відсутність ігрової практики залишить свій відбиток. Поки класного футболу, мені здається, ми не побачимо.

Вважаю, що гандикап в турнірній таблиці дозволить Шахтарю грати спокійно навіть після такої перерви",- сказав Худжамов.