Чемпіон світу покинув російський клуб через невиплату зарплатні

Французький нападник Аділь Рамі покинув російський Сочі.

Про це розповів адвокат гравця Жюль Планк.

"Криза Covid-19 не оминула чемпіонат Росії, він відновиться лише 21 червня. У цьому контексті, попри численні попередження гравця і його представників, ПФК Сочі вирішив не дотримуватися будь-яких своїх зобов'язань і спробував зняти з себе всю відповідальність, продемонструвавши крайню недобросовісність, яка веде до брехні.

Аділь Рамі досі не отримав жодної зарплатні від Сочі. Його рішучість тільки посилюється, він хоче повернутися до норми. Сьогодні гравець відчуває себе вільним від будь-яких обов'язків, але його прагнення продовжити кар'єру залишається незмінним", – розповів Планк.