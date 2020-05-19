Джерело - Чемпіон.
Ніколи в історії вибір найкращого футболіста сезону настільки не був цікавим та інтригуючим.
Про це заявив відомий журналіст Василь Уткін.
"Нинішній сезон - відчайдушно цікавий. Досі невідома доля деяких чемпіонатів, а також, що буде з єврокубками. До того ж, був скасований чемпіонат Європи.
Вважаю, що ще ніколи в історії вибір найкращого футболіста сезону настільки не був цікавим та інтригуючим. Тому не дивно, що ФІФА відмовилася від цієї номінації. Але по-моєму, вони просто боягузи", - сказав Уткін.
Нагадаємо, ФІФА скасувала церемонію вручення нагород The Best-2020.
Раніше було оголошено, що Сьомін залишить Локомотив в кінці травня, коли закінчиться його контракт.