 Полтавець: В Альтмана свисток випав з рота, коли я побіг по воді | Футбол | Champion.com.ua
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Полтавець: В Альтмана свисток випав з рота, коли я побіг по воді

Сьогодні 14:09 600 0
Ветеран українського клубу розповів про кумедний епізод
Полтавець: В Альтмана свисток випав з рота, коли я побіг по воді
#Полтавець, #Альтман

Джерело - Чемпіон.

Під час відновлювального тренування гравців Чорноморця у басейні стався кумедний епізод за участі Валентина Полтавця, який нині працює у тренерському штабі Балкан.

Про це тренер клубу з Одещини згадав в інтерв'ю footballfest.net.

"Семен Йосипович [Альтман] свого часу частенько любив проводити відновлювальні тренування гравців Чорноморця в басейні. Для тих, хто любить плавати, це було реальне відновлення, релакс. Але тоді в нашій команді було три-чотири футболісти, які плавали як сокира! (сміється) Для всіх заняття в басейні були релаксом, казкою, а для нас - дні великих навантажень, справжня каторга.

Йосипович, для морального розвантаження, любив проводити різні естафети в басейні, футболісти долали дистанцію, грали у водне поло ... Оскільки це була офіційне тренування - пропускати її було не можна, тому нам доводилося мучитися. Ті, хто не вмів нормально плавати, "борсався" на останній доріжці, тягнувся по бортику, трос ... Команда ділилася на четвірки-п'ятірки, проводила свої естафети, а наша "група здоров'я" ледве-ледве плавала на своїй доріжці, з краю. Зазвичай відбувалося так, що всі вже закінчували виконувати необхідний обсяг роботи, пропливали необхідний кілометраж, а ми перебували тільки на початку цього шляху. Незважаючи на те, що у нас були певні знижки (50%. - прим), Все одно ми витрачали на це набагато більше часу, ніж інші.

Найскладніше для мене було - плисти з дощечкою в руках, на яку ми спиралися, а від води відштовхувалися тільки ногами. Одного разу я психанув, і купив собі невеликі ласти. Завдяки новому придбанню, необхідну дистанцію я долав швидше колишнього, тому у мене залишалося більше часу на те, щоб попаритися в сауні, а це я дуже любив.

У команді за неофіційний титул найшвидшого плавця тоді билися Сергій Симоненко, Віталік Руденко, Гена Альтман, Вітя Доценко, вони постійно боролися один з одним, потім "травили" в сауні, все як годиться. Але в один прекрасний момент я надів свої ласти, ми з Кирликом "підігріли" хлопців, підбивши їх позмагатися. Вони тоді жартували, мовляв, твоя "група здоров'я" з краю, пливи туди.

Швидше за всіх, на той момент, у нас плавав Симоненко. Реально, як торпеда. Коли він плив - хвилі розходилися на всі боки так, що нашу "групу здоров'я" викидало на бортик! (сміється)Також тоді здорово плавав Сергій Даниловський - один помах рукою - і він уже "пішов" на кілька метрів вперед. Але, незважаючи на це, я підбив партнерів по команді на заплив - ми на спір повинні були проплисти дистанцію з цієї дощечкою. Хлопці "травили": "Стережися, щоб не потонемо!", А я був впевнений у своєму успіху. І ось, Йосипович дає свисток, ми починаємо плисти, я гребу щосили, адже посперечався, не хочеться програти. Звичайно ж, верчу головою, щоб розуміти, хто поруч, хто попереду, хто ззаду пливе. І тут - повертаю голову, дивлюся - Семен Йосипович шокований, випустив свисток з рота, все навколо сміються ... Спочатку не зрозумів, що сталося, але потім хлопці розповіли мені. Загалом, вийшло так, що я гребу, дощечка у мене нагорі, а я начебто біжу по воді ... Такого вони ще ніколи не бачили. А ті, хто плив зі мною, ледь не потонули зі сміху", - розповів Полтавець.

Раніше, Юрист погрожує подати позов до суду на українські клуби.

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