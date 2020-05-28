Юрист погрожує подати позов до суду на українські клуби

Джерело - Чемпіон.

Спортивний юрист Юрій Юрченко, який заявив про бажання балотуватися на посаду президентам УПЛ, збирається подати позов до суду на українські клуби Першої і Другої ліг, які не хочуть догравати сезон.

Про це розповів сам фахівець Чемпіону.

"Рішення, які приймаються і впливають на права чи обов’язки третіх (інших) осіб не можуть прийматися без їх участі та без врахування їх думки. А тому рішення клубів ПФЛ, які голосували за те щоб не догравати чемпіонат мають нести відповідальність за такі рішення. Якщо це рішення впливатиме на неможливість того чи іншого футболіста одержувати зарплату та преміальні, в більшому розмірі під час Чемпіонату, то різницю мають відшкодувати (компенсувати) клуби, які відмовляються догравати чемпіонат.

Це буде справедливо! Інакше, мають догравати чемпіонат, щоб футболісти могли виконувати свої контракти на повну і за спортивною і за фінансовою складовою.

Деякі футболісти вже готові! Думаю, що бажаючих буде ще більше", - зазначив Юрченко.

Нагадаємо, що проти догравання чемпіонату України виступили 8 клубів: Чорноморець Одеса, Прикарпаття Івано-Франківськ, Балкани Зоря, Миколаїв, Гірник-Спорт Горішні Плавні, Авангард Краматорськ, Кремінь Кременчук і Минай. Луцька Волинь утрималась.

Раніше повідомлялося, що Юрченко виграв чергову справу у ФІФА на користь українських футзалістів.