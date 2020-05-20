Чеферін: Футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро

Незабаром футбол має повернутися у звичну колію.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Я не думаю, що цей вірус буде тривати вічно. Я думаю, що це зміниться раніше, ніж багато хто вважає.

Це серйозна ситуація, але зараз вона знижується, і ми більш обережні. Ми знаємо більше про вірус, і в цілому я оптимістична людина. Мені не подобається цей апокаліптичний погляд, що ми повинні чекати другої і третьої хвиль або навіть п'ятої.

Ми готові і будемо слідувати рекомендаціям влади, але особисто я абсолютно впевнений, що старий добрий футбол з вболівальниками повернеться дуже скоро", - сказав Чеферін.