У пресу просочились деталі плану УЄФА щодо відновлення ЛЧ

УЄФА запланував 17 червня проголосувати за необхідність провести 1/4 фіналу ЛЧ у форматі одного матчу.

Про це повідомляє AS.

Саме на цю дату перенесено засідання Виконкому УЄФА, яке мало відбутися 27 травня.

Такий варіант запропонувала робоча група. Крім того, після чвертьфінальної стадії відбудеться фінал чотирьох. Усі поєдинки цього раунду відбудуться у Стамбулі, який і мав бути господарем фіналу в 2020 році. Ліга чемпіонів відновить матчі 8 серпня, Ліга Європи – двома днями раніше. Щодо її формату інформації наразі немає.

Якщо цей варіант буде затверджений, то УЄФА змушений буде перенести і поєдинки національних збірних у Лізі націй, які наразі заплановані на вересень. У той час футболісти перебуватимуть у відпустці.

Нагадаємо, що змагання в ЛЧ довелося зупинити на стадії 1/8 фіналу. Наразі місце у чвертьфіналах турніру вибороли Аталанта, РБ Лейпциг, Атлетіко та Парі Сен-Жермен. Що стосується Шахтаря, то гірники в першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ обіграли на виїзді Вольфсбурга (2:1).

Раніше, УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.