Кандидат у президенти УПЛ визначився з пріоритетними завданнями

Джерело - Спортарена.

Робота Української Премє'р-ліги має базуватися на однаковому ставленні до всіх клубів.

Про це розповів кандидат в президенти Ліги Олександр Шевченко, в інтерв'ю Спортарені.

"Я не маю відношення до жодного футбольного клубу. І вже неодноразово підкреслював, що моя улюблена команда - це збірна України. Моя робота базуватиметься на тому, щоб зробити добре для всіх, а не для того чи іншого клубу", - наголосив спеціаліст.

"Перш за все, я хочу запропонувати президентам усіх футбольних клубів одне: давайте організуємо відверту, чесну роботу, яка базуватиметься на взаємоповазі між клубами, між клубами і керівництвом ліги і обов'язково між лігою та Українською асоціацією футболу.

"У мене заплановані зустрічі з, можливо, моїми майбутніми колегами з-за кордону, які хочуть поділитися своїм досвідом, як розвивалася елітна ліга в тій чи іншій країні, перш за все в тих, де ліги отримали швидкий успіх: зокрема, в Іспанії, Бельгії, Польщі. Кожна ідея, напрацьована мною і командою, задекларована в моїй програмі - тільки посил. Найголовніше повинні сказати футбольні клуби, яким я хочу запропонувати писати програму разом зі мною. Жоден іноземець не прийде і не пояснить, як нам жити.

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Потрібно забути, закреслити всі проблеми, які відбулися раніше в українському футболі, і створити нову історію, нову Прем'єр-лігу, новий український футбол. Гасло Львівської асоціації – "Створюємо новий футбол". І у нас це вийшло. Можливо, тому і звернули увагу на мою роботу. Хочу запропонувати представникам всіх клубів написати єдині правила гри, підписатися під ними і жити за цими правилами", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що на посаду нового президента УПЛ на сьогодні претендують Олександр Шевченко (висунули ФК Львів і Десна), Михайло Метревелі (Шахтар) і Олег Смалійчук (Карпати), а також самовисуванець, відомий спортивний юрист - Юрій Юрченко.