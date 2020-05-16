Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений кандидат на посаду президента Української Пре'єр-ліги Юрій Юрченко разом зі своєю командою хоче змінити комерційну складову футболу і відійти від стандартів мислення і сприйняття футболу, які не дали до сьогодні результату.

Про це в розмові з кореспондентом Чемпіона розповів сам спортивний юрист.

"Найголовнішою проблемою ліги є її закритість для кандидатів на посаду, - починає Юрченко. - Лише висуванці від клубів, що створює конфлікт інтересів і звісно ж не може дати результату. Нашим першочерговим завданням бачу об'єднання клубів єдиною метою у боротьбі за меценатство у спорті. Також потрібно легалізувати гральний бізнес для його меценатства на користь футболу і для більшої ефективності боротьби з "договірними матчами".

"Що стосується єдиного телевізійного пулу, Це важлива складова, але не єдина, яка має бути основою для фінансового зростання УПЛ як комерційного бренду

"Однак, не потрібно зациклюватися виключно на телелевізійному, - продовжує фахівець. - На мою думку, єдиний пул то радше спекуляції, аніж бажання реально змінити ситуацію. Однозначно, прямі трансляції матчів УПЛ мають бути платними. Нехай ціна буде невеличкою, але вона має бути. В іншому випадку, або трансляція в запису, або, що найкраще, похід на стадіон. Інакше, це все топтання на місці. Потрібно створити вільний, прозорий ринок для усіх суб'єктів футбольного життя України. Клуби маюсь домовитися! Якщо клуби не здатні домовитися про єдиний пул, можуть домовлятися з іншими трансляторами. Але клуб (учасник матчу) з іншого пулу також має одержати кошти за використання його бренду, зображення футболістів тощо. Інакше, конфлікт може вийти на рівень необхідності його вирішення Законом про розподіл прав за прикладом Іспанії".

"За наявності єдиного пулу, тут потрібно взяти за основу Прімеру, - зазначає кандидат. - 50% від трансляторів розподіляється між усіма клубами порівну; 25% - за результатами, наприклад, останніх 5 років; 25% - від соціального багатства".

"Головним же завданням бачу побудову уболівальницької лоялності. В українському футболі головною дійовою особою мати стати уболівальник", - наголошує Юрченко.

"Я можу собі дозволити мислити і приймати рішення для всіх клубів, а не виключно для тих хто б мене висунув чи проголосував за мене. Я прагну зробити результат для всіх, щоб клуби та вболівальники клубів мали бажання й надалі підтримувати мою команду фахівців задля спільного позитивного результату для клубів УПЛ", - підсумував кандидат в президенти УПЛ.