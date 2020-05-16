 Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися
Вчора 17:46 3782
Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети
Сьогодні 15:04 478
Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 14:48 1284
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Сьогодні 14:46 225
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
Сьогодні 13:12 358
Німецька преса оприлюднила календар Формули-1 на цей сезон
Сьогодні 12:44 2157
Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 08:29 4176
Гент влітку відпустить Яремчука
Вчора 21:31 1863
Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії
Вчора 21:14 1055
Ф'юрі не планує битися з Усиком
Вчора 20:55 2011
Блоги
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:46 217
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:12 345
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 1127
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 10100 9
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 531
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 09:48 3432
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 08:13 1210
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
14.05.2020 15:24 2213
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
14.05.2020 12:55 1440
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2020 10:02 2158
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
13.05.2020 17:50 1646 3
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2020 15:59 2197
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
13.05.2020 15:02 1129
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра Андрій Твердохліб
13.05.2020 14:56 1562
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми Valeriy Ruchka
13.05.2020 14:35 1673
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:00 Блог 5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати 33
15:47 Пряма трансляція Шахтар - Славія: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 212
15:45 Бокс Рамірес: Ломаченко може зламати Лопеса 484
15:28 Футбол Рангнік запропонує Мілану призначити Нагельсманна головним тренером 512
15:14 Формула 1 Култхард: Феррарі не підходить Хемілтону, він туди ніколи не перейде 1177
15:04 Футбол Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети 478
14:48 Пряма трансляція Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1284
14:46 Блог Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE 225
14:43 Футбол У гравців Маріуполя не виявили коронавірус 1144
14:28 Футбол Павелко: Очікуємо пом'якшення карантину для відновлення змагань 1189
14:12 Футбол Бендтнер програв в покер приблизно 6 мільйонів фунтів 1523
13:46 Формула 1 Амбассадор Феррарі: Сайнс буде з Леклером на рівних 3212
13:27 Баскетбол НБА розглядає варіанти із заповнюваністю арен на 15-20% під час пандемії 1700
13:16 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 534417
13:12 Блог За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі 358
13:12 Пряма трансляція Айнтрахт - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 1265
13:11 Футбол К'єлліні: Те, як Рамос завдав травму Салаху, це шедевр 1948 1
12:44 Формула 1 Німецька преса оприлюднила календар Формули-1 на цей сезон 2157
12:26 Футбол Фенербахче може перехопити Тайсона 2088
12:13 Футбол Ювентус готовий відпустити Рабйо 2010
12:02 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Фрайбург: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 2250
11:47 Футбол У Південній Америці гравцям заборонять цілувати м'яч і плюватися на полі 2230
11:25 Формула 1 Влада Бельгії дозволила провести Гран-прі Формули-1 без глядачів 2481
11:10 Футбол Вернер хоче перейти лише в Ліверпуль 2270
10:55 Футбол У гравців та співробітників Дніпра-1 коронавірус не виявили 2320

Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети

Сьогодні 15:04 478 0
Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений кандидат на посаду президента Української Пре'єр-ліги Юрій Юрченко разом зі своєю командою хоче змінити комерційну складову футболу і відійти від стандартів мислення і сприйняття футболу, які не дали до сьогодні результату.

Про це в розмові з кореспондентом Чемпіона розповів сам спортивний юрист.

"Найголовнішою проблемою ліги є її закритість для кандидатів на посаду, - починає Юрченко. -  Лише висуванці від клубів, що створює конфлікт інтересів і звісно ж не може дати результату. Нашим першочерговим завданням бачу об'єднання клубів єдиною метою у боротьбі за меценатство у спорті.  Також потрібно легалізувати гральний бізнес для його меценатства на користь футболу і для більшої ефективності боротьби з "договірними матчами".

"Що стосується єдиного телевізійного пулу, Це важлива складова, але не єдина, яка має бути основою для фінансового зростання УПЛ як комерційного бренду

"Однак, не потрібно зациклюватися виключно на телелевізійному, - продовжує фахівець. - На мою думку, єдиний пул то радше спекуляції, аніж бажання реально змінити ситуацію. Однозначно, прямі трансляції матчів УПЛ мають бути платними. Нехай ціна буде невеличкою, але вона має бути. В іншому випадку, або трансляція в запису, або, що найкраще, похід на стадіон. Інакше, це все топтання на місці. Потрібно створити вільний, прозорий ринок для усіх суб'єктів футбольного життя України. Клуби маюсь домовитися! Якщо клуби не здатні домовитися про єдиний пул, можуть домовлятися з іншими трансляторами. Але клуб (учасник матчу) з іншого пулу також має одержати кошти за використання його бренду, зображення футболістів тощо. Інакше, конфлікт може вийти на рівень необхідності його вирішення Законом про розподіл прав за прикладом Іспанії".

"За наявності єдиного пулу, тут потрібно взяти за основу Прімеру, - зазначає кандидат. - 50% від трансляторів розподіляється між усіма клубами порівну; 25% - за результатами, наприклад, останніх 5 років; 25% - від соціального багатства".

"Головним же завданням бачу побудову уболівальницької лоялності. В українському футболі головною дійовою особою мати стати уболівальник", - наголошує Юрченко.

"Я можу собі дозволити мислити і приймати рішення для всіх клубів, а не виключно для тих хто б мене висунув чи проголосував за мене. Я прагну зробити результат для всіх, щоб клуби та вболівальники клубів мали бажання й надалі підтримувати мою команду фахівців задля спільного позитивного результату для клубів УПЛ", - підсумував кандидат в президенти УПЛ.

Коментарі ()