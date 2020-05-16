 Кривцов: Луческу не хоче, щоб про нього забували | Футбол | Champion.com.ua
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Кривцов: Луческу не хоче, щоб про нього забували

Вчора 23:55 592 0
Сергій Кривцов прокоментував роль Луческу у кар'єрі Фонсеки
Кривцов: Луческу не хоче, щоб про нього забували
#Луческу, #Фонсека, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Екстренер Шахтаря Мірча Луческу недооцінює вклад Пауло Фонсеки у гру гірників.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

"Там 50/50. Половина - він не хоче, щоб про нього забували. Інша - він просто думає, що у Фонсеки були ті ж гравці, яких виховав Луческу, а сам він нічого не вніс: ні в тактику гри команди, ні в побутове життя. Нібито Фонсека грає за шаблоном Луческу.

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Насправді кардинально змінилося практично все, не дивлячись на те, що футболісти дійсно залишилися практично ті ж. Кажу як людина, яка все це зсередини знає. Змінилося дуже багато, але містер іншої думки. Я його дуже поважаю як тренера і як людину, але це його думка", - розповів Кривцов.

Раніше, журналіст Михайло Співаковський заявив, що Луческу кращий за Лобановського.

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