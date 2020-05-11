Луческу кращий за Лобановського - український журналіст

Було б надзвичайно цікаво подивитися на протистояння Валерія Лобановського і Мірчі Луческу в чемпіонаті України.

Про це розповів відомий український журналіст Михайло Співаковський.

"В ТОП-10 тренерів, які працювали в чемпіонаті України Валерій Лобановський займає друге місце. Це моя точка зору. Що зробив Лобановський із хорошого: Лобановський довів, що можна створити команду із українців без дорогих легіонерів, яка буде рвати європейські топи. Динамо Лобановського 97-99 - це найкраща українська команда.із чемпіонату України. Я не знаю хто ще міг зробити щось із цим підбором футболістів. Це те, що дуже круто. А поганого я нічого не можу сказати.

Чому він не перший? Тому що здоров'я не дозволило завоювати гідну кількість трофеїв, щоб було якесь завершення на його єврошляху. Було б дуже цікаво подивитися на протистояння з тим, хто у моєму рейтингу на першому місці. І це Мірча Луческу. Він людина дуже складна, в чомусь навіть токсична. Але що він зробив: 22 трофеї, перемога на євроарені, Луческу вивів Шахтар у статус команд впізнаваних і поважних, Луческу перетворив чемпіонат України не в шоу однієї команди. За що ми маємо бути йому вдячними. І Луческу заробив для своєї команди дуже багато грошей. Тому, що саме він був тим папою Карлом, який перетворював ці дорогі дерев'яні вироби до антикварного вигляду",- сказав Співаковський.