Луческу: Якби не я, то Фонсека не тренував би Рому

Із португальської Браги Паулу Фонсека ніколи б не перейшов до італійської Роми.

Про це заявив колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу.

"Я передав цю команду Фонсеці, але не приховую від вас, що дуже засмутився через його поведінку. Він навіть не подякував за чудову команду, яку я залишив йому, одного телефонного дзвінка було б достатньо.

Він почав прищеплювати гравцям схему 4-4-2 як в Бразі, але в якийсь момент президент переконав його повернутися до моєї 4-2-3-1, тому що команда напам'ять знала, що ігрова система створена спеціально для багатьох бразильців. Дозвольте мені сказати ще одну річ: кожен рік при мені вони продавали декілька гравців, а при Фонсеці - ні.

Проте, я повинен визнати, що Фонсека продемонстрував неабиякий інтелект і здатність адаптуватися, і я переконаний, що крім грубості, яку він допустив на мою адресу, у нього є навички, щоб добре працювати в Ромі.

Я був задоволений, коли ми з Шахтарем знищили Брагу з рахунком 4:0. І ще додам: з Браги Фонсека ніколи б не перейшов до Роми", - сказав Луческу.