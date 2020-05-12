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Михайличенко: У наших планах контрольні матчі з іншими командами

Сьогодні 21:46 303 0
Олексій Михайличенко прокоментував підготовку команди
Михайличенко: У наших планах контрольні матчі з іншими командами
#Динамо, #УПЛ, #Михайличенко

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Динамо веде переговори про контрольні матчі з іншими командами.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"У нас є чіткий план подальшої роботи. Уже на цьому тижні ми готові провести дворазові тренування, але все буде залежати від стану футболістів. Залежно від того, як вони готові, ми будемо вносити корективи в програму роботи.

У наших планах також двосторонні матчі, контрольні поєдинки з іншими командами. Але тут поки йдуть переговори, необхідно врахувати ряд нюансів, у цьому напрямку на сьогодні конкретики немає", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Михайличенко хоче дограти сезон у Києві.

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