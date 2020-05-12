Динамо веде переговори про контрольні матчі з іншими командами.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"У нас є чіткий план подальшої роботи. Уже на цьому тижні ми готові провести дворазові тренування, але все буде залежати від стану футболістів. Залежно від того, як вони готові, ми будемо вносити корективи в програму роботи.

У наших планах також двосторонні матчі, контрольні поєдинки з іншими командами. Але тут поки йдуть переговори, необхідно врахувати ряд нюансів, у цьому напрямку на сьогодні конкретики немає", - розповів Михайличенко.