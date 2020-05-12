 Михайличенко: Для Динамо було б оптимально дограти сезон у Києві | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко: Для Динамо було б оптимально дограти сезон у Києві

Сьогодні 16:13 356 0
Олексій Михайличенко прокоментував догравання сезону в УПЛ
Михайличенко: Для Динамо було б оптимально дограти сезон у Києві
#Динамо, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Клуби УПЛ мають знайти спільне рішення щодо догравання чемпіонату.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Як головний тренер, я прийму будь-яке рішення по датах і місцю поєдинків. Можливо, для нас було б оптимально дограти сезон у Києві. Але у інших клубів може бути інша думка, необхідно знаходити спільне рішення. У ситуації, що склалася, дуже важливо прислухатися один до одного і знайти варіант, який би підійшов усім командам", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, УЄФА оголосив остаточне рішення у справі нападника Динамо Бєсєдіна.

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