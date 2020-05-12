Михайличенко: Для Динамо було б оптимально дограти сезон у Києві

Клуби УПЛ мають знайти спільне рішення щодо догравання чемпіонату.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Як головний тренер, я прийму будь-яке рішення по датах і місцю поєдинків. Можливо, для нас було б оптимально дограти сезон у Києві. Але у інших клубів може бути інша думка, необхідно знаходити спільне рішення. У ситуації, що склалася, дуже важливо прислухатися один до одного і знайти варіант, який би підійшов усім командам", - розповів Михайличенко.