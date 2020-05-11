Гравець Манчестер Сіті Фернандінью у майбутньому не проти працювати тренером донецького Шахтаря.

Про це заявив сам гравець англійської команди.

"Психологічно грати проти Шахтаря було нескладно, ми все-таки професіонали. Як тільки виходиш на поле, потрібно розуміти, що ти виконуєш свою роботу. Так було в Шахтарі, так і тут. Мені було приємно з'їздити в Україну і зустріти там друзів.

Мої плани на майбутнє - грати в футбол. Поки не знаю де. Коли закінчиться контракт, ми сядемо з сім'єю і приймемо найбільш правильне рішення. Буду грати максимально довго. Поки у мене буде мотивація грати та тренуватися щодня, я буду це робити. Фернандінью - майбутній тренер Шахтаря? Все можливо", - сказав Фернандінью.