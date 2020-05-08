Рибалка: Ребров може привести Фенербахче до поставленої мети

Сергій Ребров не відчує проблем з адаптацією у Фенербахче, оскільки раніше виступав за це й клуб.

Про це розповів колишній півзахисник Динамо.

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"Було б добре побачити його в конкурентоспроможному клубі Туреччини. Це одна з двох-трьох найпопулярніших команд чемпіонату. Зараз Фенербахче трохи поступається Сівасспору в футбольному плані, але у них великий потенціал. Тим більше, Ребров знає цей клуб, оскільки грав за нього. Думаю, він може привести команду до поставленої мети і не відчувати проблем з адаптацією", - сказав Рибалка.