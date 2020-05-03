Ребров може очолити Фенербахче

Джерело - ua-football.
Стамбульський Фенербахче шукає нового головного тренера і в список потрапив український тренер Сергій Ребров, який нині працює у Ференцвароші.
Про це повідомляє Fotospor.
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Президент Фенербахче Алі Коч поставив завдання скласти звіт про Реброва.
У звіті про роботу Реброва написано: "Сергій біля керма Динамо двічі виграв чемпіонат України, перервавши гегемонію Мірчі Луческу і його Шахтаря.
Він запустив процес, який змусив Мірчу прийняти пропозицію Зеніту і виїхати в Росію ", - повідомляє видання.
Нагадаємо, що Сергій Ребров виступав за "канарок" з 2002 по 2004 роки, ставши чемпіоном Туреччини за підсумками сезону-2003/04.