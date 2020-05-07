Лєднєв: Головне для Зорі - закінчити сезон на другому місці

Орендований у Динамо хавбек Богдан Лєднєв все зробить, щоб Зоря посіла 2-е місце і кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я гравець Зорі на цей час і все зроблю, щоб клуб добивався тих цілей, які Зоря ставить перед собою. А що буде в майбутньому, буде вирішуватися далі.

Чи готова Зоря до Ліги Чемпіонів? Головне - кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів, завершивши чемпіонат на другому місці. А далі буде видно", - зазначив Лєднєв.