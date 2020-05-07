 Колишній нападник Динамо Ідеє може перейти у турецький клуб | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній нападник Динамо Ідеє може перейти у турецький клуб

Сьогодні 14:23 1225 0
Браун Ідеє може змінити клуб
Колишній нападник Динамо Ідеє може перейти у турецький клуб
#Ідеє, #Фенербахче, #Галатасарай

Джерело - football24.uа.

Колишній нападник Динамо Браун Ідеє може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі.

Про це повідомляє Fanatik.

31-річний нігерієць наразі захищає кольори Аріса, контракт з яким закінчується після закінчення сезону.

Виступи форварда за грецький клуб привернули увагу одразу двох грандів турецького футболу – Фенербахче і Галатасарая, які, попри паузу, викликану пандемією коронавірусу, продовжують активну роботу на трансферному ринку.

Ідеє у поточному сезоні забив за Аріс 7 голів у 19 матчах чемпіонату Греції.

Раніше повідомлялося, що Езіл може перейти у Фенербахче.

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