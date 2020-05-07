Джерело - football24.uа.
Колишній нападник Динамо Браун Ідеє може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі.
Про це повідомляє Fanatik.
31-річний нігерієць наразі захищає кольори Аріса, контракт з яким закінчується після закінчення сезону.
Виступи форварда за грецький клуб привернули увагу одразу двох грандів турецького футболу – Фенербахче і Галатасарая, які, попри паузу, викликану пандемією коронавірусу, продовжують активну роботу на трансферному ринку.
Ідеє у поточному сезоні забив за Аріс 7 голів у 19 матчах чемпіонату Греції.
Раніше повідомлялося, що Езіл може перейти у Фенербахче.