BMW колишнього гравця Барселони потрапив у ДТП в Росії, тікаючи від поліції

Натхо дав машину своєму другу, і той спровокував велику аварію

Колишній півзахисник молодіжного складу Барселони, московських ЦСКА і Локомотива Амір Натхо, який виступає зараз за естонський Німме, виявився фігурантом скандальної ДТП в Краснодарі.

Про це повідомляє телеграм-канал Мутко проти.

Увечері 29 квітня співробітники поліції спробували зупинити червоний BMW. Водій зупинятися відмовився, і почалася гонитва, яка закінчилася масовою аварією. Пізніше з'ясувалося, що це BMW Аміра Натхо (правда, оформлена машина на його родича). Однак, за попередніми даними, за кермом був не сам Амір, а його друг Алан Хаконов. Принаймні, саме йому Амір дав машину покататися. Після ДТП водій BMW хотів втекти з місця аварії, але був затриманий. При цьому на автомобілі були ліві номери - офіційно ці номери належать мерседесу. Власник же мерседеса стверджує, що він багато разів скаржився на машину-двійник через постійні штрафи, але його ніхто не слухав.

Раніше, Редкач звинуватив тренера Усика в тому, що він має російське громадянство.