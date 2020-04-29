Редкач звинуватив тренера Усика в тому, що він має російське громадянство

Джерело - sport.ua.
Український боксер Іван Редкач вступив у конфлікт з тренером Олександра Усика Сергієм Лапіним.
Про це повідомляє sport.ua.
Спочатку Редкач зазначив, що тренер екс-чемпіона світу має російське громадянство. У відповідь Лапін опублікував фотографію свого українського паспорта.
Потім Редкач в своєму Instagram опублікував скріншот сайту боксерської статистики BoxRec, згідно з яким Лапін представляє Росію.
Також Іван в своєму пості написав образливі слова на адресу тренера Усика, зазначивши: "І нашим, і вашим", натякаючи, що наявність українського паспорта не означає відсутності російського.
Раніше, Лапін зазначав, що у Редкача вже в 2006 році були проблеми з головою.