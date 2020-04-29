Редкач звинуватив тренера Усика в тому, що він має російське громадянство

Боксер вступив у конфлікт з Лапіним

Український боксер Іван Редкач вступив у конфлікт з тренером Олександра Усика Сергієм Лапіним.

Про це повідомляє sport.ua.

Спочатку Редкач зазначив, що тренер екс-чемпіона світу має російське громадянство. У відповідь Лапін опублікував фотографію свого українського паспорта.

Потім Редкач в своєму Instagram опублікував скріншот сайту боксерської статистики BoxRec, згідно з яким Лапін представляє Росію.

Також Іван в своєму пості написав образливі слова на адресу тренера Усика, зазначивши: "І нашим, і вашим", натякаючи, що наявність українського паспорта не означає відсутності російського.

Раніше, Лапін зазначав, що у Редкача вже в 2006 році були проблеми з головою.