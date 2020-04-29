Вернидуб похвалив гравців Шахтаря за драматичний матч з Динамо

Головний тренер Шахтаря Солігорська Юрій Вернидуб залишився задоволений самовіддачею своїх футболістів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Хороша зустріч. Я думаю, такі ігри додають драйву для всього чемпіонату Білорусі. Більше мені сказати нічого. Можу низький уклін адресувати тим людям, які прийшли, підтримали команду навіть в цей час, в цю годину.

Ну а футболістам низький уклін за цю гру, за ту самовіддачу, що показали. Не вистачило трохи, буває. Найважливіше, ми показали, що ми команда. Я пишаюся кожним зі своїх футболістів", – розповів Вернидуб.