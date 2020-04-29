Вернидуб похвалив гравців Шахтаря за драматичний матч з Динамо

Джерело - pressball.bу.
Головний тренер Шахтаря Солігорська Юрій Вернидуб залишився задоволений самовіддачею своїх футболістів.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Хороша зустріч. Я думаю, такі ігри додають драйву для всього чемпіонату Білорусі. Більше мені сказати нічого. Можу низький уклін адресувати тим людям, які прийшли, підтримали команду навіть в цей час, в цю годину.
Ну а футболістам низький уклін за цю гру, за ту самовіддачу, що показали. Не вистачило трохи, буває. Найважливіше, ми показали, що ми команда. Я пишаюся кожним зі своїх футболістів", – розповів Вернидуб.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі.