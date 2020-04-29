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Вернидуб похвалив гравців Шахтаря за драматичний матч з Динамо

Сьогодні 22:56 330 0
Юрій Вернидуб прокоментував кубковий матч з Динамо Брест
Вернидуб похвалив гравців Шахтаря за драматичний матч з Динамо
#Вернидуб, #Шахтар, #Динамо

Джерело - pressball.bу.

Головний тренер Шахтаря Солігорська Юрій Вернидуб залишився задоволений самовіддачею своїх футболістів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Хороша зустріч. Я думаю, такі ігри додають драйву для всього чемпіонату Білорусі. Більше мені сказати нічого. Можу низький уклін адресувати тим людям, які прийшли, підтримали команду навіть в цей час, в цю годину.

Ну а футболістам низький уклін за цю гру, за ту самовіддачу, що показали. Не вистачило трохи, буває. Найважливіше, ми показали, що ми команда. Я пишаюся кожним зі своїх футболістів", – розповів Вернидуб.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі.

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