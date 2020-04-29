У матчі-відповіді команди забили шість м'ячів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, у Солігорську Шахтар приймав Динамо Брест у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Білорусі.

Господарі поля змогли забити чотири м'ячі у ворота суперників, однак цього не вистачило для виходу у фінал турніру.

Кубок Білорусі

1/2 фіналу, 29 квітня

Шахтар – Динамо 4:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Савицький, 0:2 – 38 Гордійчук, 1:2 – 58 Іванович, 2:2 – 60 Лисакович, 3:2 – 66 Лисакович (пен), 4:2 – 74 Подстрєлов

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба без проблем переміг Динамо Брест в 6 турі чемпіонату Білорусі.