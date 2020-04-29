 Андронов: Алієв був оштрафований у Динамо на половину зарплати через расизм | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов: Алієв був оштрафований у Динамо на половину зарплати через расизм

Сьогодні 13:15 562 0
Інцидент з Юссуфом посприяв трансферу у Локомотив
Андронов: Алієв був оштрафований у Динамо на половину зарплати через расизм
#Динамо, #Алієв

Джерело - sport.ua.

Колишній нападник київського Динамо Олександр Алієв в той час, коли головним тренером команди був Валерій Газзаєв, штрафували на половину зарплати через расизм.

Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Точка неповернення була пройдена під час обіду на передматчевому заїзді на базі. До речі, знаю я це не від Газзаєва, він не хотів "випускати" цю історію в паблік. Алієва чекав колосальний (50% від місячної зарплати) штраф і відхід з клубу.

Грав в Динамо тоді нігерійський захисник Айїла Юссуф, нічого не підозрюючи, підійшов до страви з макаронами. Поклав собі тарілку, посипав сиром, полив маслом і пішов на своє місце. У страві залишалося трохи макаронів. Алієв схопив блюдо, наздогнав Юссуфа, і висипав йому залишки в тарілку з криками "чого соромишся, мавпа, візьми ще!" Коли він прийшов поставити блюдо на місце, співробітниця їдальні вже принесла нове, свіже, повне.

Сказати, що Газзаєв був в шоці - не сказати нічого. Тому, наприклад, мене в поведінці Алієва не може здивувати взагалі ніщо.

До речі, залишившись тоді без кента - свій найкращий сезон в кар'єрі провів Артем Мілевський", - зазначив Андронов.

Нагадаємо, Газзаєв очолював Динамо з червня 2009 року по жовтень 2010-го. Алієв в січні 2010 року був проданий в московський Локомотив.

Раніше, Алієв пропонував Мілевському зіграти прощальний матч у Хабаровську з ведмедями.

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