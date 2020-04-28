Алієв - Мілевському: Давай зіграємо прощальний матч у Хабаровську з ведмедями

Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв запропонував Артему Мілевському провести прощальний матч разом.

Про це заявив колишній півзахисник.

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"Я постараюся зробити прощальний матч. Але тільки коли ти закінчиш грати. Тоді ми разом його проведемо. Напевно, ти будеш грати ще 3-4 роки, я можу почекати.

Ти уявляєш афішу матчу? Кенти прощаються з великим футболом! Прийдуть багато людей, багато недоброзичливців! В одну команду Блохіна поставимо тренером, а в іншу – Сабо. Один тайм треба за одну команду зіграти, другий - за іншу.

Де будемо грати? Можемо у Михалича (Ігоря Суркіса) попросити на стадіоні "Динамо". А де ти хочеш? Ну, звичайно, в Києві. Ну, ще можна до Хабаровська злітати, з ведмедями там зіграємо", - сказав Алієв.