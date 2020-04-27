У Лаціо готові зіграти з Ювентусом золотий матч

Лаціо згідне визначити переможця Серії А у чемпіонському матчі.

Про це розповів президент римського клубу Клаудіо Лотіто.

"Я погодився б на таку пропозицію, але ніколи не думав про це. Відновлення сезону в деякому сенсі невигідно для Лаціо. Ми зробили вибір, вважаючи, що не зможемо боротися на трьох фронтах. Нам довелося пожертвувати Лігою Європи, оскільки це не найзручніший турнір з точки зору часу і переміщення команди.

Таким чином, ми могли б грати один раз в тиждень, в той час як інші команди грали б двічі. Якщо сезон відновиться, всі, включаючи нас, будуть грати два рази в тиждень, тому ми втратимо перевагу. Зараз ми відстаємо від Ювентуса на одне очко. Ми обіграли їх у чемпіонаті і Суперкубку, але нам все одно довелося б провести ще одну зустріч", - відзначив Лотіто.