Істіклол знищив Куктош, ЦСКА програв Душанбе-83. Результати матчів 4 туру чемпіонату Таджикистану

Відіграли тур перед вимушеною паузою

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Таджикистану з футболу відбулися матчі четвертого туру.

У чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін. Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар.

Істіклол вдома розгромив Куктош. А от ЦСКА на виїзді зазнав поразки від Душанбе-83.

Після звітного туру чемпіонат Таджикистану бере паузу - змагання призупинено до 10 травня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

4 тур

25 квітня

Файзканд - Далерон-Уротеппа 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Кодіров, 1:1 - 61 Курбанов, 2:1 - 67 Мурудов

Істіклол - Куктош 6:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Джалілов М, 2:0 - 61 Соіров, 3:0 - 65 Джалілов М, 4:0 - 69 Назаров (авт), 4:1 - 81 Назаров, 5:1 - 82 Саіров, 6:1 - 90+3 Саіров

26 квітня

Душанбе-83 - ЦСКА 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Абдуллоєв, 2:0 - 84 Абдуллоєв, 2:1 - 88 Бобієв

Локомотив - Хатлон 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Узоков, 0:2 - 38 Узоков, 1:2 - 59 Хасанов, 1:3 - 67 Узоков, 2:3 - 82 Сулаумонов

Худжанд - Регар-ТадАЗ 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 22 Ганієв, 1:1 - 24 Ріхсібоєв, 2:1 - 42 Бозоров