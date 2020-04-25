У Таджикистані призупинили всі футбольні турніри до 10 травня

У Таджикістані вирішили призупинити всі футбольні змагання в країні через коронавірус.

Про це повідомляє федерація футболу країни.

Планується, що припинення діятиме до 10 травня.

"Федерація футболу Таджикістану прийняла рішення призупинити проведення всіх спортивних змагань з футболу, що проводяться під егідою організації, в тому числі змагання, що організовуються лігами і регіональними федераціями з футболу", - йдеться у повідомленні.