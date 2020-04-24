Президент Карпат Петро Димінський хотів, аби команда демонструвала атакувальну гру.

Про це розповів колишній тренер львівського клубу Олег Дулуб.

"У Карпатах для мене склалася досить складна ситуація. Контракт був підписаний на 5 років. Петро Димінський ставив основне завдання - атакувальна гра. Я прийшов після 10 турів, а у команди було рівно 0 очок. Залишалося 20 турів, потрібно було залишитися в УПЛ. Але він говорив, що йому не потрібно це місце в УПЛ, а потрібна атакувальна гра. Навесні на одній з пресконференцій я сказав, що наша задача - залишитися в УПЛ. Димінський подзвонив і сказав, що таке завдання мені не ставив.

Потім так сталося, що моя дочка народила в США, а син вступав до університету в Польщі. Я сказав Димінському, що мені потрібно їхати додому. Він сказав, що мене готові чекати 2-3 місяці, але це була б вже не моя команда", - розповів Дулуб.