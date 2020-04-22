Контракт Хачеріді хотіли анулювати ще в грудні – журналіст

Динамо Брест хотіло розірвати контракт з українським захисником Євгеном Хачеріді ще у грудні минулого року.

Про це розповів білоруський журналіст Василь Саричев у Facebook.

"Припускаю, що сильно завищений трансфер міг стати причиною анонсованого без пояснень грудневого звільнення спортивного директора Сергія Ковальчука, в останній момент заміненого раптовим засланням в штрафбат.

Контракт з Хачеріді, наскільки знаю, хотіли тоді анулювати, але що написано пером... І якщо так, з урахуванням ще й пандемії, саме зараз був самий момент, щоб такого стусана здійснити. Ногу вже занесли, але щось знову завадило. В неустойці справа, чи в складній системі противаг, але найдорожчий гравець чемпіонату залишається в команді", - написав Саричев.