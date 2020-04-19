Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра

У 5 турі чемпіонату Білорусі брестське Динамо на виїзді сенсаційно поступилось Вітебську з рахунком 0:1. Антигероєм матчу став український захисник Євген Хачеріді, який в одному з епізодів у власному штрафному майданчику заробив безглузде вилучення, вдаривши суперника ногою. Як наслідок, червона картка і пенальті, яке й вирішило долю матчу. До слова, трохи раніше вилучення заробив ще один гравець Динамо Габі Кікі.

Як повідомляє видання Pressball.by після поєдинку Хачеріді у підтрибунному приміщенні намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова. Окрім того, масажист брестського клубу Сергій Лапіцький ображав бригаду арбітрів нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. Наставник команди Сергій Ковальчук взагалі відмовився коментувати епізоди з вилученнями, побоюючись "наговорити зайвого".

Ця поразка залишила Динамо з сімома очками – команда Хачеріді, Мілевського та Нойока опустилась на дев'яту сходинку турнірної таблиці.