Філіппов: Десна здатна боротися за високі місця УПЛ

Десна здатна нав'язати боротьбу Зорі та Динамо за друге місце в УПЛ.

Про це розповів нападник чернігівського клубу Олександр Філіппов.

"Сезон складався добре. Десна поступово до цього йшла: робота, яку ми виконували протягом усього сезону, дала результат. Що стосується паузи на карантин, то з пандемією коронавірусу зіткнувся весь світ і, напевно, ніхто не думав, що ситуація так повернеться. Найголовніше, щоб це все закінчилося, і тоді, сподіваюся, чемпіонат України ми дограємо. Я в це вірю. Багато що, вважаю, залежатиме від того, в якому стані ми вийдемо після карантину і як швидко зможемо набрати потрібні кондиції.

У нас є все, щоб поборотися за високі місця - кваліфікований тренерський склад, хороші футболісти. Всі хочуть виходити на поле і перемагати", - заявив Філіппов.