Бойко: Не дуже хотілося виходити у групу ЛЧ і там всім програвати

Перед Динамо завжди стоїть завдання щороку вигравати чемпіонат і Кубок України.

Про це заявив голкіпер Денис Бойко.

"Перед Динамо завжди стоїть завдання щороку вигравати чемпіонат і Кубок України. Це найголовніше. Як краще виходити в Лігу чемпіонів - з першого місця УПЛ. Але виходити в групу і бути хлопчиками для биття... Для клубу група - це добре, це фінансовий аспект, але вийти і програти всі шість матчів, щоб нас рознесли. Не хотілося б.

"Потрібно тверезо оцінювати свої шанси. Я не скажу, що ми не готові до групи Ліги чемпіонів, але, напевно, іноді краще зайвий рік зіграти в Лізі Європи, набрати досвіду, зігратися складом. А то у нас багато молодих футболістів, які постійно пробиваються до складу і дебютують в єврокубках, тому досвіду не завжди вистачає.

Але це лише моя думка. Особисто я хочу в Лігу чемпіонів", - сказав Бойко.