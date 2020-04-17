Бойко: Не дуже хотілося виходити у групу ЛЧ і там всім програвати

Джерело - ФК Динамо.
Перед Динамо завжди стоїть завдання щороку вигравати чемпіонат і Кубок України.
Про це заявив голкіпер Денис Бойко.
"Перед Динамо завжди стоїть завдання щороку вигравати чемпіонат і Кубок України. Це найголовніше. Як краще виходити в Лігу чемпіонів - з першого місця УПЛ. Але виходити в групу і бути хлопчиками для биття... Для клубу група - це добре, це фінансовий аспект, але вийти і програти всі шість матчів, щоб нас рознесли. Не хотілося б.
"Потрібно тверезо оцінювати свої шанси. Я не скажу, що ми не готові до групи Ліги чемпіонів, але, напевно, іноді краще зайвий рік зіграти в Лізі Європи, набрати досвіду, зігратися складом. А то у нас багато молодих футболістів, які постійно пробиваються до складу і дебютують в єврокубках, тому досвіду не завжди вистачає.
Але це лише моя думка. Особисто я хочу в Лігу чемпіонів", - сказав Бойко.
Раніше повідомлялося, що Філіппов відреагував на інтерес Динамо.
Нагадаємо, Динамо зацікавилося нападником Десни.