Динамо не веде переговорів з нападником чернігівської Десни Олександром Філіпповим.

Про це розповів сам гравець.

"Щодо новини про мій можливий перехід в столичний клуб. Ну що я можу сказати? Сьогодні сам відкрив інтернет і з подивом прочитав. Ніхто до мене не звертався з Динамо.

Інтерес інших клубів? Сезон, по-перше, ще не закінчений. Маю велику надію поліпшити свої особисті показники. А по-друге, всі пропозиції були на рівні розмов. Я продовжив контракт з Десною до літа 2022 року, мене і мою сім'ю тут все влаштовує.

Якщо будуть пропозиції, які влаштують мій нинішній клуб і мене особисто, то чому б і ні? - сказав Філіппов.