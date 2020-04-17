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З'явився ще один кандидат на посаду президента УПЛ

Сьогодні 08:40 762 0
Журналіст Олег Ящук спробує поборотись за посаду очільника УПЛ
З'явився ще один кандидат на посаду президента УПЛ
#Ящук, #УПЛ

Джерело - football24.ua.

Журналіст програми Футбольний формат Олег Ящук може висунути свою кандидатуру на посаду президента УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.

Одразу кілька клубів хочуть висловили бажання бачити його на чолі української першості. Сам Ящук підтвердив виданню цю інформацію, однак попросив витримати паузу у цьому питанні через безліч нюансів.

Нагадаємо, раніше про бажання балотуватися на пост президента УПЛ заявили футбольний агент Олег Смалійчук і експерт каналів Футбол 1/2/3 Михайло Метревелі. Вибори заплановані на 27 квітня.

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