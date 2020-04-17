Смалійчук - про продаж прав на трансляцію УПЛ: Я зможу продати навіть снігоочисні машини в Африку

Колишній віцепрезидент львівських Карпат Олег Смалійчук добре знайомий з реаліями української футбольної політики.

Про це заявив сам функціонер.

"І як сказав менеджер одного відомого клубу - вони самі сядуть і домовляться з клубами про єдиний пул, а новому президенту Прем'єр-ліги потрібно буде просто продати цей продукт. Я - українець з досвідом, який знайомий з реаліями української футбольної політики. А найголовніше - я вмію продавати. Більшу частину свого життя я продаю. І якщо буде потрібно, продам навіть снігоочисні машини в Африку", - сказав Смалійчук.