Шевчук: Хотів врізати Федецькому - оштрафували на 20 тисяч

Джерело - УАФ.
40-річний колишній захисник донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук мав єдиний штраф у своїй кар'єрі.
Про це заявив сам ексгравець.
"У моїй кар'єрі штрафів за порушення не було ніколи в житті. Я ніколи не спізнювався. Я дисциплінований. І не люблю, коли люди спізнюються.
Один штраф був. На 90-й хвилині в Дніпрі Шахтар програвав 0:1. Федецький мене бортанув, я впав. Хотів йому врізати, але охолов, ледь торкнув рукою. Мені показали червону картку. За це мене оштрафували на 20 тисяч. У валюті.
Я згоден з Луческу щодо цього моменту. Повинна бути дисципліна", - розповів Шевчук.
Контракт Шевчука належав "Шахтарю" з 2005-го по 2016-й роки.
Нагадаємо, Шевчук мріє очолити Шахтар.