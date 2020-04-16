Шевчук: Хотів врізати Федецькому - оштрафували на 20 тисяч

40-річний колишній захисник донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук мав єдиний штраф у своїй кар'єрі.

Про це заявив сам ексгравець.

"У моїй кар'єрі штрафів за порушення не було ніколи в житті. Я ніколи не спізнювався. Я дисциплінований. І не люблю, коли люди спізнюються.

Один штраф був. На 90-й хвилині в Дніпрі Шахтар програвав 0:1. Федецький мене бортанув, я впав. Хотів йому врізати, але охолов, ледь торкнув рукою. Мені показали червону картку. За це мене оштрафували на 20 тисяч. У валюті.

Я згоден з Луческу щодо цього моменту. Повинна бути дисципліна", - розповів Шевчук.