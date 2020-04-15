Джерело - УАФ.
Колишній наставник донецького Олімпіка В'ячеслав Шевчук мріє у майбутньому стати головним тренером донецького Шахтаря.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Чи хочу я продовжити свою тренерську кар'єру? На цю мить я сфокусований на роботі в програмі Великий футбол.
Чи хочу я стати тренером Шахтаря? Кожен солдат мріє стати генералом. У мене є така мрія. Але мені потрібно працювати і розвиватися, щоб мене помітили, щоб я був гідний бути на цьому місці.
Я хочу працювати тільки головним тренером. Це мої амбіції", — розповів Шевчук.
Раніше, Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України.