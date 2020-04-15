Український тренер Сергій Ковалець покинув Оболонь Бровар, оскільки отримав пропозицію від ТОП-клубу.

Про це розповів захисник клубу Костянтин Коваленко.

"У Сергія Івановича Ковальця, наскільки я знаю, є пропозиції від ТОП-клубів. Я думаю, це стало причиною того, що він залишив команду. Команда сприйняла рішення таким, яким воно є.

Багато наших гравців працювали з Олегом Мазуренком два роки тому, тому були раді його поверненню. Інші знайомилися з ним, і збори показали, що він розуміється у футболі. У команді прекрасна атмосфера", - розповів Коваленко.