Росія готова прийняти Євро-2020 - депутат Держдуми

Росія після минулого чемпіонату світу готова і повністю прийняти чемпіонат Європи-2020.

Про це заявив депутат Державної Думи Російської Федерації Ігор Лебедєв.

"Теоретично, Росія, після минулого чемпіонату світу, готова і повністю прийняти чемпіонат Європи. Але сумніваюся, що УЄФА піде на подібний крок. Це ж ювілейний чемпіонат, весь сенс якого полягає в тому, щоб він пройшов по країнах Європи. Віддати чемпіонат жодній країні було б неправильно. Є побоювання від інших країн-господарок, що вони не зможуть прийняти чемпіонат у себе? До турніру ще більше року.

Ми всі сподіваємося, що до літа ситуація нормалізується. А з січня наступного року всі футбольні матчі будуть проходити при повних трибунах і без всяких запобіжних заходів. Я говорю про січні не через те, що я такий песиміст. Просто чув, що федерація футболу в Італії прогнозує такі терміни для свого чемпіонату. Давайте будемо більш оптимістичними, в червні-липні нам би хотілося вже ходити на футбольні стадіони", - сказав Лебедєв.