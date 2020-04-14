УЄФА підготував несподіваний варіант догравання єврокубків

Керівники футболу мають намір відновити Лігу чемпіонів та Лігу Європи

УЄФА розглядає можливість завершення змагань Ліги чемпіонів та Ліги Європи поточного сезону в режимі тритижневого блоку протягом серпня.

Про це повідомляє Express.

Це одна з ідей, що розглядається керівним органом футболу на континенті, який відчайдушно шукає рішення в умовах пандемії коронавірусу, що призвела до зупинки професійного футболу. УЄФА стикається з безліччю проблем у своїй спробі завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Щоб ідея матчів в серпні стала реальною, Прем'єр-ліга та інші ліги по всьому континенту повинні бути запущені до середини червня. Командам, що залишилися в єврокубках, доведеться провести в ігровому ритмі ще до трьох тижнів в розпал літа.

Відповідно до джерел, близьких до клубів, нинішнє бачення календаря, який буде просувати УЄФА, наступне:

1. Національні ліги повинні початися, як тільки зможуть.

І чим раніше, тим краще. Так, німецька Бундесліга планує відновити гру вже в травні. Решта ліг більше думають про червень із фінішем в середині-кінці липня. Всі матчі, зрозуміло, будуть проходити без глядачів.

2. Ліга чемпіонів та Ліга Європи відбудуться в серпні.

Згідно з переговорами, які ведуться, якщо залишиться мало часу, то чвертьфінали, півфінали та фінал можуть бути зіграні за два тижні, з одного матчу, без глядачів і на нейтральній арені. Проте, джерела в УЄФА повідомляють, що пріоритетом серед можливих сценаріїв залишається захист здоров'я вболівальників і футболістів.

3. Наступний сезон 2020/21 розпочнеться у вересні.

Виходить, у гравців буде близько трьох тижнів відпустки. Національні ліги і УЄФА сподіваються обговорити цей план порятунку календаря поточного сезону на майбутній відеоконференції, яку вони планують провести найближчим часом.

Раніше, 10-разовий чемпіон Бельгії ризикує втратити професійний статус.