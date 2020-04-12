Стоячи у футбол не грають - коментатор телеканалу Футбол охарактеризував гру Мілевського

Найкращі футбольні роки українського нападника Динамо-Брест Артема Мілевського залишилися в минулому.

Так вважає відомий український коментатор Андрій Столярчук.

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"Гра Артема Мілевського подобалася мені 10 років тому. Здається, тоді було його час. Зараз, попри те, що він є чемпіоном Білорусі, Артем не зможе допомогти гранду українського футболу або команді з верхньої шістки. Однак, думаю, аутсайдеру або представнику першої ліги Артем допоміг би. Клас є, але стоячи в футбол не грають", - сказав Столярчук.