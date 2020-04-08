У Львові анонсували оригінальні тренування футболістів

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян вказав на підготовку гравців клубу.

Про це розповів сам вірменський спеціаліст.

"Знаю, в Києві є 3-4 наших гравця. Вирішив, що буду з ними особисто зустрічатися, і проводити групову роботу.

До бразильців до Львова відправляю свого помічника, який працюватиме з ними групами по три гравці. Ще один помічник у Харкові свою групу сформує. Виходячи з ситуації, будемо так тримати тонус. Думаю, впораємося", – розповів Мелікян.