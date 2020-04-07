Лінекер відреагував на звинувачення Росії у хабарі ФІФА

Англієць не здивованій заяві

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної Англії, а нині телеведучий Гарі Лінекер, очікував подібну заяву Міністерства юстиції США.

Про це заявив Лінекер.

"Це великі, але очікувані новини", - написав Лінекер.

This is big but unsurprising news. https://t.co/uA7jarng0J — Gary Lineker (@GaryLineker) April 6, 2020

Раніше американське відомство у великому акті висунуло численні звинувачення в корупції в ФІФА. Зокрема, повідомлялося, що Росія і Катар при голосуванні за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 і 2022 роках відповідно підкупили чиновників з організації.

Нагадаємо, Англія перебувала в числі претендентів на проведення чемпіонату світу 2018 року.