Лікар французького клубу захворів на коронавірус і наклав на себе руки

Лікар Реймса наклав на себе руки

Джерело - Чемпіон.

60-річний лікар Реймса Бернар Гонсалес заразився коронавірусом і знаходився в самоізоляції разом зі своєю дружиною. Потім лікар наклав на себе руки.

Про це повідомляє Le Parisien.

Мер Реймса Арно Робіна, який оголосив про смерть медика, відмовився розкривати зміст передсмертної записки Гонсалеса.

Лікар в передсмертній записці пояснив, що його рішення накласти на себе руки було пов'язано із захворюванням COVID-19.

Нагадаємо, Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ.