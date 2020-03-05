ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе

ПСЖ хоче вберегти лідера команди

ПСЖ має серйозний намір продовжити контракт з 21-річним форвардом Кіліаном Мбаппе, щоб зберегти його до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє Paris United.

Пролонгація угоди Мбаппе є пріоритетним завданням для керівництва парижан. Цього літа Кіліан буде єдиним гравцем ПСЖ, хто не зможе піти.

На думку президента клубу Насера ​​Аль-Хелаїфі, команда повинна будуватися саме навколо Мбаппе. ПСЖ готовий запропонувати гравцеві контракт із зарплатою, яку раніше нікому не виплачували в клубі, для того, щоб уникнути інтересу з боку інших клубів.

Нагадаємо, ПСЖ переміг Ліон і вийшов до фіналу Кубка Франції.