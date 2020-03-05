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ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе

Сьогодні 10:06 574 0
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ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе
#ПСЖ, #Мбаппе

Джерело - sport.ua.

ПСЖ має серйозний намір продовжити контракт з 21-річним форвардом Кіліаном Мбаппе, щоб зберегти його до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє Paris United.

Пролонгація угоди Мбаппе є пріоритетним завданням для керівництва парижан. Цього літа Кіліан буде єдиним гравцем ПСЖ, хто не зможе піти.

На думку президента клубу Насера ​​Аль-Хелаїфі, команда повинна будуватися саме навколо Мбаппе. ПСЖ готовий запропонувати гравцеві контракт із зарплатою, яку раніше нікому не виплачували в клубі, для того, щоб уникнути інтересу з боку інших клубів.  

Нагадаємо, ПСЖ переміг Ліон і вийшов до фіналу Кубка Франції.

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