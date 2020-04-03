Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Мауро Ікарді влітку змінить клуб

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді покине клуб влітку.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

Ікарді та його дружина й агент Ванда Нара провели зустріч із спортивним директором ПСЖ Леонардо. Під час неї форвард заявив про бажання повернутися до Італії. Як наслідок, французький гранд згорнув усі контакти з Інтером щодо купівлі 27-річного аргентинця.

В Інтері нападник найімовірніше не гратиме. Через конфлікт із босами клубу та тіфозі він може опинитися у Ювентусі чи Наполі.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.