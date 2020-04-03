Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Джерело - football24.ua.
Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді покине клуб влітку.
Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.
Ікарді та його дружина й агент Ванда Нара провели зустріч із спортивним директором ПСЖ Леонардо. Під час неї форвард заявив про бажання повернутися до Італії. Як наслідок, французький гранд згорнув усі контакти з Інтером щодо купівлі 27-річного аргентинця.
В Інтері нападник найімовірніше не гратиме. Через конфлікт із босами клубу та тіфозі він може опинитися у Ювентусі чи Наполі.
Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.
Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.