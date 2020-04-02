Поворознюк назвав найкращого тренера в Україні

Найкращим тренером в України є наставник першолігового Інгульця Сергій Лавриненко.

Про це заявив президент петрівського клубу Олександр Поворознюк.

"Працюємо як і працювали, але страхуємося - робимо дезінфекцію, маски людям купили. Але працюємо в штатному режимі, тому що розуміємо: якщо не посіємо - людям не буде що їсти. У нас така робота, що змушені працювати в тих умовах, які є.

Як працюють футболісти? Чесно кажучи, не дуже стежу, як вони працюють. У мене є чудовий тренер, якому я довіряю. Знаю, що вони просто так не сидять, є програма, яку вони виконують. Вважаю, Лавриненко - найкращий тренер в Україні. Він знає, що робить.

Всі говорять, що Поворознюк лізе в тренерський процес, каже, кому грати, а кому ні. У мене є тренер, якому я довіряю. Вірю, що він виведе команду в УПЛ, Лігу Європи. Є два варіанти - або Реал опуститься в Лігу Європи, або ми піднімемося в Лігу Чемпіонів. Але все одно ми там будемо", - сказав Поворознюк.