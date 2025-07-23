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Німеччина та Іспанія поборються за другу путівку в фінал жіночого Євро-2025

Станіслав Лисак — 23 липня 2025, 08:50
Німеччина та Іспанія поборються за другу путівку в фінал жіночого Євро-2025

Жіночі збірні Німеччини та Іспанії зіграють у півфіналі чемпіонату Європи-2025, що відбувається у Швейцарії.

Зустріч пройде сьогодні, 23 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні "Летцигрунд" у Цюриху.

Чемпіонат Європи з футболу серед жінок
Півфінал, 22 липня

22:00. Німеччина – Іспанія

Переможець матчу Німеччина – Іспанія доєднається у фіналі до збірної Англії, що здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.

Зауважимо, що збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі та всього одного разу програвали у фіналі – минулого розіграшу в поєдинку з Англією.

Іспанія вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го. Іспанки ніколи в історії не виступали у фіналі турніру.

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