Німеччина та Іспанія поборються за другу путівку в фінал жіночого Євро-2025
Жіночі збірні Німеччини та Іспанії зіграють у півфіналі чемпіонату Європи-2025, що відбувається у Швейцарії.
Зустріч пройде сьогодні, 23 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні "Летцигрунд" у Цюриху.
22:00. Німеччина – Іспанія
Переможець матчу Німеччина – Іспанія доєднається у фіналі до збірної Англії, що здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.
Зауважимо, що збірна Німеччини є найуспішнішою жіночою командою в історії чемпіонатів Європи. Німкені 8 разів здобували золоті медалі та всього одного разу програвали у фіналі – минулого розіграшу в поєдинку з Англією.
Іспанія вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го. Іспанки ніколи в історії не виступали у фіналі турніру.