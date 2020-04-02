Ящишин назвав фінансову ситуацію у Карпатах

У Карпатах є фінансові труднощі, які клуб намагається вирішити.

Про це розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Яка фінансова ситуація в Карпатах? Була інформація про 3-місячний борг. Наша фінансова ситуація бажає кращого, м'яко кажучи. Ви всі чудово знаєте, як ми живемо. Ми виживаємо з того, що можемо заробити. Звичайно, це мало, нам не вистачає.

Так 3 місяці заборгованості із зарплати - правда? Я б не хотів так глибоко занурюватися в питання місяців. У нас є фінансові проблеми. Всіма силами намагаємося їх вирішити. Ясно, що не тільки коштом фонду ФІФА", - розповів Ящишин.